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«Газпром-медиа» решит судьбу «Эха Москвы»

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Холдинг «Газпром-медиа» планирует собрать совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» по вопросу деятельности радиостанции.

Как сообщает 2 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга, необходимо принять решение в связи с предписанием Генпрокуратуры относительно деятельности радиостанции.

В холдинге подтвердили получение предписания. Совет директоров «Эха» созовут в ближайшее время.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также из-за распространения «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Радиостанция также сообщила о том, что Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора и о направлении Генпрокуратурой уведомления об отключении в Twitter.

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Комментарии (11)

267086865
Господдержка нужна не только официозу,.. когда по инфо нет альтернативы появляется вата в мозгах...с тяжелыми последствиями).
VKuser49193372
Может и Газпром пора национализировать, чтобы не вел двойной игры.
Neonoff
Отпустите их в свободное плавание без господдержки. Они же так кичаться своей широкой аудиторией)))
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