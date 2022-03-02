«Газпром-медиа» решит судьбу «Эха Москвы»

Холдинг «Газпром-медиа» планирует собрать совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» по вопросу деятельности радиостанции.
Как сообщает 2 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга, необходимо принять решение в связи с предписанием Генпрокуратуры относительно деятельности радиостанции.
В холдинге подтвердили получение предписания. Совет директоров «Эха» созовут в ближайшее время.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также из-за распространения «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Радиостанция также сообщила о том, что Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора и о направлении Генпрокуратурой уведомления об отключении в Twitter.