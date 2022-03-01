Мексика не планирует вводить санкции против России

Мексика не собирается присоединяться к санкциям Запада против России, введенным из-за спецоперации на Украине. Об этом 1 марта заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет Reuters.



«Мы не собираемся идти на какие-либо экономические репрессии, потому что хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира», — сказал он.



Издание отмечает, что глава государства также раскритиковал «цензуру» российских государственных СМИ в социальных сетях.



Ранее об отказе вводить санкции против РФ заявил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он отметил важные экономические связи с Москвой. Также ограничения не планируют вводить власти Сербии и Грузии.

