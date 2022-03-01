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Мексика не планирует вводить санкции против России

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Мексика не собирается присоединяться к санкциям Запада против России, введенным из-за спецоперации на Украине. Об этом 1 марта заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет Reuters.

«Мы не собираемся идти на какие-либо экономические репрессии, потому что хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира», — сказал он.

Издание отмечает, что глава государства также раскритиковал «цензуру» российских государственных СМИ в социальных сетях.

Ранее об отказе вводить санкции против РФ заявил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он отметил важные экономические связи с Москвой. Также ограничения не планируют вводить власти Сербии и Грузии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (13)

Muzzy
А Буркина-Фасо как? Переживаю...
boba_5e4cd8961d365
Техас - это Мексика!
Денеб
Вот радость-то россиянам! Мексика - наш! И пусть весь мир подождёт........
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