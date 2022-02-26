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Российским государственным СМИ в Facebook запрещена реклама и монетизация

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Администрация соцсети Facebook ввела меры в отношении российских государственных СМИ.

«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру. <...> Эти изменения уже начали вступать в силу и продолжат в течение выходных», — заявил в в Twitter глава отделения по политике безопасности соцсети Натаниэль Глейхер (цитата по ТАСС).

По его словам, компания продолжит сопровождать публикации российских государственных СМИ соответствующими пометками.

РИА Новости пишет, что уже получило такое уведомление. В нём сообщается: «Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией».

Ранее Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные соцсети.

Facebook 25 февраля наложил ограничения на аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». В пятницу Роскомнадзор объявил, что частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook и замедляет ее трафик из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года зафиксировали 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

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Комментарии (11)

X-кот
В настоящее время войска России применяют в Киеве тактику, в которой чувствуется школа обучения ФСБ-НКВД: наши военные переодеваются в форму войск Украины и входят под этим видом в город разрозненно. Российские танки еще до вторжения маркированы большой буквой Z - олды, вам ничего не напоминает?
rustantan
Ни разу не пользовался FB за всё время существования. Страшно должно быть тем уродам, которые ведут подрывную деятельность в нашей стране. А нам, простым людям, НА ПЛЕ ВАТЬ ! У нас есть альтернативы.
DenZol
Переходить на отечественные соцсети? Это какие?
ВК, так там только название русское. Головная компания не из России.
Отечественные только нефть и газ, да и то не полностью и все поделены.
Скрепы.рф?
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