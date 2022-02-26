Российским государственным СМИ в Facebook запрещена реклама и монетизация

Администрация соцсети Facebook ввела меры в отношении российских государственных СМИ.
«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру. <...> Эти изменения уже начали вступать в силу и продолжат в течение выходных», — заявил в в Twitter глава отделения по политике безопасности соцсети Натаниэль Глейхер (цитата по ТАСС).
По его словам, компания продолжит сопровождать публикации российских государственных СМИ соответствующими пометками.
РИА Новости пишет, что уже получило такое уведомление. В нём сообщается: «Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией».
Ранее Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные соцсети.