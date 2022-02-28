Мьянма поддерживает спецоперацию на Украине, Бразилия не осуждает

«Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран», — сказал генерал.

Власти Мьянмы поддерживают действия России и проведение специальной военной операции на Украине, поскольку РФ нужно было защищать свои национальные интересы, заявил 28 февраля РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун. Также политику Кремля не осуждает Бразилия.

«В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство», — добавил Зо Мин Тун.



Бразилия не собирается голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу президент страны Жаир Болсонару.



«Никаких санкций или осуждения президента Путина. <...> Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <...> Наша позиция с министром (иностранных дел Бразилии. — Прим. ред.) Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — цитирует президента РИА Новости.



Болсонару отметил, что россияне и украинцы — братские народы, и многие на Украине говорят по-русски.



«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. <...> Говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню», — подчеркнул бразильский лидер.

