Кличко ввел в Киеве сухой закон

В Киеве с 1 марта запрещается продажа алкоголя. Об этом 28 февраля сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!» — говорится в его телеграм-канале.
Также мэр призвал владельцев магазинов и аптек не повышать цены на товары первой необходимости, пользуясь ситуацией.
Накануне Минобороны РФ заявило, что все находящиеся в столице Украины мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков. До этого Кличко опроверг информацию об «окружении» города российскими войсками.