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Кличко ввел в Киеве сухой закон

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В Киеве с 1 марта запрещается продажа алкоголя. Об этом 28 февраля сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!» — говорится в его телеграм-канале.

Также мэр призвал владельцев магазинов и аптек не повышать цены на товары первой необходимости, пользуясь ситуацией.

Накануне Минобороны РФ заявило, что все находящиеся в столице Украины мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков. До этого Кличко опроверг информацию об «окружении» города российскими войсками.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (21)

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Ну все. Щас все с Кыиву разбегутся. И оккупанты и защитники.
Modest_5e4ce41f7533b
Если еще ввести фронтовые 100 грамм, то все алкаши схватятся за автоматы.
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