Кличко опроверг информацию об окружении Киева

Информация об окружении Киева российскими войсками не соответствует действительности. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко вечером 27 февраля.



«Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен, и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграммы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников», — написал он.



При этом впервые информация об окружении Киева появилась в Associated Press, которому Кличко дал интервью.

