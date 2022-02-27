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Кличко опроверг информацию об окружении Киева

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Информация об окружении Киева российскими войсками не соответствует действительности. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко вечером 27 февраля.

«Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен, и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграммы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников», — написал он.

При этом впервые информация об окружении Киева появилась в Associated Press, которому Кличко дал интервью.

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Комментарии (16)

DanCitizen
Достойный патриот своего отечества! Кстати, ни в каком бункере не прячется
PaulLitrook
Виталька как дитё малое. А что, а я - ничего такого!
simak
Ну вот это точно фейк. Кличко не умеет говорить и/или думать, этот текст ему написали. Всем нам хорошо известна его собственная речь:

- Александр, как вас зовут? - Я захожу там, где готов заходить. - Один в поле не двое. - Я встану грудью за спиной Украины! - Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все они задают мне вопрос.. - Сегодня в Киеве более 300 домов без отопления. Но виноват не я, виноваты трубы. - Так, пока снегопад продолжается, трудности будут. - В прошлые года, когда киевляне просыпались без разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас является отсутствие доверия. и т.д., и т.п.

Когда-то это было смешно. Сегодня вызывает ужас.
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