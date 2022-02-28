Минобороны РФ обратилось к киевлянам: Выезжайте по трассе Киев — Васильков

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — цитирует обращение РИА Новости.



В тексте подчёркивается, что угрозы гражданскому населению нет, вооружённые силы РФ наносят удары только по военным объектам.



«Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы «российских диверсантов» а сам город блокирован», — говорится в обращении.