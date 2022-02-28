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Минобороны РФ обратилось к киевлянам: Выезжайте по трассе Киев — Васильков

Российское Министерство обороны 28 февраля выпустило обращение к жителям Киева.

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«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — цитирует обращение РИА Новости.

В тексте подчёркивается, что угрозы гражданскому населению нет, вооружённые силы РФ наносят удары только по военным объектам.

«Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы «российских диверсантов» а сам город блокирован», — говорится в обращении.

В министерстве описывают «реальную обстановку» в Киеве. Там, по информации Минобороны, действуют «вооружённые банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

274442151
Выпустить из тюрем оморозков, дать им оружие и отправить "воевать" - это конечно за гранью...
п.с. Бедные мирные жители. " вас там сейчас настоящая "Судная ночь"...
VKuser199962806
Мелитополь, грабят магазины. 27 февраля. наберите в ютубе. А всего 2 дня прошло.
orlovandrei1986
а какое доверие может быть к тем, кто пришёл с оружием и наставил его на них? =/
ведут себя примерно также, как те уроды, которые в СССР скидывали с самолётов листовки, мол "мы вас накормим"
спасибо, но 1941-1945 людям хватило, чтобы не верить агрессору....
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