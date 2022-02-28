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Госдеп США: Рекомендуем своим гражданам незамедлительно покинуть Россию

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Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Россию 28 февраля.

«Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного выезда из РФ доступными коммерческими вариантами», — говорится в сообщении госдепа.

Евросоюз с 28 февраля официально запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией входящих в него стран. Но по факту отменять сообщение с Россией европейские авиакомпании начали еще с конца прошлой недели. «Аэрофлот» из-за ограничения полётов приостановил все рейсы по сети европейских маршрутов, а также в США.

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Комментарии (13)

Oliv
Обычно такие предупреждения возникают перед началом боевых действий на территории такого государства.
Дежурный врач
"...своим гражданам покинуть Россию" - печально. На Фонтанке почти никого не останется...
ЧижПыж
Может, они и к лучшему, если соседи по периметру воздушное пространство закроют для рейсовых и частных джетов?
Тогда в час "Ч" никто из этой Верхней Вольты за бугор свалить не сможет.
На вилы и сразу в рай.
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