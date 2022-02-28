Госдеп США: Рекомендуем своим гражданам незамедлительно покинуть Россию

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Россию 28 февраля.
«Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного выезда из РФ доступными коммерческими вариантами», — говорится в сообщении госдепа.
Евросоюз с 28 февраля официально запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией входящих в него стран. Но по факту отменять сообщение с Россией европейские авиакомпании начали еще с конца прошлой недели. «Аэрофлот» из-за ограничения полётов приостановил все рейсы по сети европейских маршрутов, а также в США.