«Аэрофлот» отменил рейсы в США

Компания «Аэрофлот» отменила рейсы не только в Европу, но и в Америку.
«На почту пришло уведомление об отмене рейса Москва — Нью-Йорк на 01.03, при звонке в авиакомпанию там сообщили, что на ближайшие даты отменены все рейсы в НЙ», — сообщает 28 февраля читатель «Фонтанки».
«Интерфакс» также пишет об обмене ближайших рейсов «Аэрофлота» из Москвы в США.
«Был запланирован на понедельник, но отменился рейс в Лос-Анджелес. Во вторник в статусе отмененных вылет в Майами и два рейса в Нью-Йорк», — отмечается в новости.
27 февраля стало известно о первом случае отзыва самолёта у российского перевозчика. Ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у «Победы», рассказал «Интерфаксу» источник в группе «Аэрофлот». В частности, один самолётов арестовали в аэропорту Стамбула, откуда он должен был отправляться в Минеральные Воды.
Евросоюз с 28 февраля закрыл небо для России: запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. «Аэрофлот» к тому моменту уже приостановил рейсы по европейским маршрутам.