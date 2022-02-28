«Аэрофлот» отменил рейсы в США

Компания «Аэрофлот» отменила рейсы не только в Европу, но и в Америку.



«На почту пришло уведомление об отмене рейса Москва — Нью-Йорк на 01.03, при звонке в авиакомпанию там сообщили, что на ближайшие даты отменены все рейсы в НЙ», — сообщает 28 февраля читатель «Фонтанки».

