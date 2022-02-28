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«Аэрофлот» отменил рейсы в США

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Компания «Аэрофлот» отменила рейсы не только в Европу, но и в Америку.

«На почту пришло уведомление об отмене рейса Москва — Нью-Йорк на 01.03, при звонке в авиакомпанию там сообщили, что на ближайшие даты отменены все рейсы в НЙ», — сообщает 28 февраля читатель «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки»
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«Интерфакс» также пишет об обмене ближайших рейсов «Аэрофлота» из Москвы в США.

«Был запланирован на понедельник, но отменился рейс в Лос-Анджелес. Во вторник в статусе отмененных вылет в Майами и два рейса в Нью-Йорк», — отмечается в новости.

27 февраля стало известно о первом случае отзыва самолёта у российского перевозчика. Ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у «Победы», рассказал «Интерфаксу» источник в группе «Аэрофлот». В частности, один самолётов арестовали в аэропорту Стамбула, откуда он должен был отправляться в Минеральные Воды.

Евросоюз с 28 февраля закрыл небо для России: запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. «Аэрофлот» к тому моменту уже приостановил рейсы по европейским маршрутам.

Фото: читатель «Фонтанки»

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

АмерикаЕвропа
Какая глупость ! Полно рейсов через Стамбул. Летите на все стороны ;-)
Дежурный врач
Теперь, господа, в США только на ракете Сатана. Зато билеты бесплатно.
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