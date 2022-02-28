США вводят санкции против Банка России, ФНБ и Минфина РФ

Белый дом анонсировал новые санкции в отношении России.



«Министерство финансов США запретило гражданам участвовать в операциях с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния РФ и Министерством финансов», — сообщается 28 февраля на сайте управления по контролю за иностранными активами США.



Также под ограничения попали РФПИ и его руководитель Кирилл Дмитриев.



Президент США Джо Байден 24 февраля объявил о санкциях против крупнейших российских банков. В связи с новыми ограничениями премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики.

