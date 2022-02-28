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США вводят санкции против Банка России, ФНБ и Минфина РФ

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Белый дом анонсировал новые санкции в отношении России.

«Министерство финансов США запретило гражданам участвовать в операциях с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния РФ и Министерством финансов», — сообщается 28 февраля на сайте управления по контролю за иностранными активами США.

Также под ограничения попали РФПИ и его руководитель Кирилл Дмитриев.

Президент США Джо Байден 24 февраля объявил о санкциях против крупнейших российских банков. В связи с новыми ограничениями премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Klaus_Nesanta
так, глядишь, рупь отвяжется от доллария и станет суверенным платежным средством... хотя куда там, банкиры на это не пойдут, будут талдычить про "законы макроэкономики"...
Дежурный врач
Поговорил с вумным человеком, говорит - это все фигня, а вот всякие сунь-цзы могут неприятно удивить. Совсем неприятно.
E .SladkiBubalehhh
Им надо уже нанимать работников , по выдумке санкций, что ещё интересно могут придумать , какое-то слабоумие и отвага ))
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