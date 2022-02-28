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Мишустин: Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики

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Правительство России ожидало усиления санкций и принимало меры для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 28 февраля.

«Санкционное давление на РФ растет, но это ожидаемые шаги», — цитирует премьера ТАСС.

Он отметил, что власти приняли ряд решений по поддержке экономики, план этих мер будет представлен в ближайшее время. Одной из мер станет облегчение налогового режима для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками

Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Mikle776
если готовились, то где план??? Или готовились, но что то пошло не так?
Yaaay
Лучшим планом поддержки экономики было бы запереться всем кабмином, АП и думой в бункере и, слушая Чайковского, пустить газ.
264653831
план я думаю конфисковать сбережения народа и будет счастье.
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