Мишустин: Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики

Правительство России ожидало усиления санкций и принимало меры для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 28 февраля.



«Санкционное давление на РФ растет, но это ожидаемые шаги», — цитирует премьера ТАСС.



Он отметил, что власти приняли ряд решений по поддержке экономики, план этих мер будет представлен в ближайшее время. Одной из мер станет облегчение налогового режима для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками



Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

