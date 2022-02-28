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Боевые действия на Украине

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Банкир Олег Тиньков выступил против военных действий на Украине

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Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил о недопустимости гибели невинных людей на Украине. Пост предприниматель опубликовал в Instagram 28 февраля.

«Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевшими кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние 2 года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! — написал он. — Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».

Открытые письма к президенту России Владимиру Путину, гражданам РФ публикуют медики, учителя, работники культуры, архитекторы, представители IT-индустрии. По данным в ночь с 27 на 28 февраля коллективные петиции и личные обращения набрали почти миллион голосов против российской военной операции на Украине. Активно высказываются и противники такой позиции, называя операцию вынужденной мерой и обвиняя тех, кто сейчас выступает пацифистом, в том, что они игнорировали бомбежки ДНР и ЛНР на протяжении 8 лет.

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Комментарии (24)

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Помнит кому полмиллиарда баксов только что заплатил
Eujenia
А можно увидеть все то же самое, но относящееся к бомбежке Югославии силами НАТО, или вот хотя бы ДНР и ЛНР когда бомбили?
ТатьянаЕ
Вот стоило бабок лишиться и очнулись. А голод будет люди все очнуться, с лопатами выйдут. Как же меня всё это бесит. Все эти деньги.
Продали за бабки совесть и всё святое. Тфу нафиг.
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