МИД Италии рекомендовал гражданам своей страны, временно находящимся в РФ, покинуть страну, передаёт 28 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.
Итальянцам советуют также отложить все поездки в Россию.
Новость дополняется.
Власти Италии просят своих граждан покинуть Россию
МИД Италии рекомендовал гражданам своей страны, временно находящимся в РФ, покинуть страну, передаёт 28 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.
Итальянцам советуют также отложить все поездки в Россию.
Новость дополняется.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».
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