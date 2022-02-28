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Власти Италии просят своих граждан покинуть Россию

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МИД Италии рекомендовал гражданам своей страны, временно находящимся в РФ, покинуть страну, передаёт 28 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

Итальянцам советуют также отложить все поездки в Россию.

Новость дополняется.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Zlobodey
Немедленно покиньте РФ пешком, т.к. небо закрыто)))))
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