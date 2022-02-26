Защитник «Зенита» Ракицкий: Страдают люди и дети! Нам нужен мир!

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий 26 февраля сделал заявление в своем «Инстаграме» по поводу военной операции на Украине.
«Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!» — написал Ракицкий.
Напомним, что российский спорт уже серьезно пострадал на фоне событий на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призывал не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях. К этому призыву уже прислушались в Международном Союзе биатлонистов. Российская сторона пообещала обратиться в суд.
Среди других последствий военной операции стал отказ сборной Польши от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О других соревнованиях, которых лишилась Россия, читайте на «Фонтанке».