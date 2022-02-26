FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Защитник «Зенита» Ракицкий: Страдают люди и дети! Нам нужен мир!

8
Печать

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий 26 февраля сделал заявление в своем «Инстаграме» по поводу военной операции на Украине.

«Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!» — написал Ракицкий.

Напомним, что российский спорт уже серьезно пострадал на фоне событий на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призывал не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях. К этому призыву уже прислушались в Международном Союзе биатлонистов. Российская сторона пообещала обратиться в суд.

Среди других последствий военной операции стал отказ сборной Польши от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О других соревнованиях, которых лишилась Россия, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

VOROBEJ
И футболист дерьмовый и человек.А про Донбасс? Как у всех память отбивает
262255201
Круче Тимощука
Дядя Бо
Ярику искренне сочувствую, попал ни за что.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний