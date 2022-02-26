Кадыров: Мы любим Украину, российские войска идут туда не для того, чтобы воевать

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, зачем российские войска идут на Украину. Не для того, чтобы воевать, а чтобы «закончить с беспределом».

«Ни одно российское спецподразделение и ни один военнослужащий не идет на Украину воевать и тем более с целью убивать. Напротив, они отправляются туда закончить с беспределом, который творился на протяжении восьми лет в отношении мирного населения», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Кадырова 26 февраля. Сегодня в этом канале на редкость много сообщений, впервые с 23 февраля.



«К самим украинцам мы относимся с самыми добрыми чувствами, и, конечно, нам нечего выяснять с украинскими военнослужащими. Все вопросы исключительно к националистам-бандеровцам и к террористам, которые после убийств жителей Чеченской республики сбежали отсюда и там спрятались. С ними мы и хотим разобраться. Еще раз повторяю: мы с глубоким уважением относимся к украинскому народу, любим эту страну. Более того, никто извне не будет защищать их, как мы», — уверяет подписчиков Кадыров.

Он сообщает, что президент Путин поставил задачу максимально обеспечить безопасность населения Украины, что «бандеровцы развернули артиллерийские орудия рядом с жилыми кварталами и стреляют из них» и что при этом «российская армия не наносит по выявленным точкам ответного удара в целях избежания жертв среди мирных людей».

«В любом случае надо поставить точку в затянувшемся хаосе. Лучше жить, созидать и процветать. Украина достойна лучшего будущего, и именно от украинцев зависит скорейшее наступление мира», — заключает Кадыров.

