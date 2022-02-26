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Боевые действия на Украине

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Кадыров: Мы любим Украину, российские войска идут туда не для того, чтобы воевать

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, зачем российские войска идут на Украину. Не для того, чтобы воевать, а чтобы «закончить с беспределом».

«Ни одно российское спецподразделение и ни один военнослужащий не идет на Украину воевать и тем более с целью убивать. Напротив, они отправляются туда закончить с беспределом, который творился на протяжении восьми лет в отношении мирного населения», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Кадырова 26 февраля. Сегодня в этом канале на редкость много сообщений, впервые с 23 февраля.

«К самим украинцам мы относимся с самыми добрыми чувствами, и, конечно, нам нечего выяснять с украинскими военнослужащими. Все вопросы исключительно к националистам-бандеровцам и к террористам, которые после убийств жителей Чеченской республики сбежали отсюда и там спрятались. С ними мы и хотим разобраться. Еще раз повторяю: мы с глубоким уважением относимся к украинскому народу, любим эту страну. Более того, никто извне не будет защищать их, как мы», — уверяет подписчиков Кадыров.

Он сообщает, что президент Путин поставил задачу максимально обеспечить безопасность населения Украины, что «бандеровцы развернули артиллерийские орудия рядом с жилыми кварталами и стреляют из них» и что при этом «российская армия не наносит по выявленным точкам ответного удара в целях избежания жертв среди мирных людей».

«В любом случае надо поставить точку в затянувшемся хаосе. Лучше жить, созидать и процветать. Украина достойна лучшего будущего, и именно от украинцев зависит скорейшее наступление мира», — заключает Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что среди бойцов нацгвардии Чечни, которые принимают участие в военной операции на Украине, нет ни потерь, ни раненых. Также он показал, как нацгвардия Чечни устанавливает флаг России на Украине.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (12)

Zingelshooher
Судя по комментам, пишут те, кто во время Войны в Чеченской ещё в яицах папы сидел...
Главный коньячный мастер
Непонятно... Что пехотинец(тм) делает в тылу?..
AndrewBarsik
Пу@co живут в придуманном мире, где, якобы, есть люди, которые всерьез воспринимают ту аброкадабру, которую они несут.
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