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Боевые действия на Украине

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Кадыров и Даудов показали, как нацгвардия Чечни устанавливает флаг России на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале и зампред республиканского правительства Магомед Даудов в Instagram 26 февраля опубликовали видео, как бойцы нацгвардии Чечни снимают флаг Украины с войсковой части и водружают флаги России и флаг «полка Кадырова».

Судя по видео, действие происходит в Гостомеле, в войсковой части №3018. Один из бойцов снимает флаг Украины и вместо него водружает флаг «полка Кадырова» на воротах военной части. С другой стороны — российский триколор.

Ранее Кадыров заявил, что среди бойцов нацгвардии Чечни, которые принимают участие в военной операции на Украине, нет ни потерь, ни раненых.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

274436967
Я вижу флаг Чеченской республики, а где Российский?
Денеб
Вот и бандитов мобилизовали......
07A
Из этого украинского подразделения были бойцы, обещавшие сбрить бороды чеченцам? Интересно, успели извиниться?
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