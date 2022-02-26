Кадыров и Даудов показали, как нацгвардия Чечни устанавливает флаг России на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале и зампред республиканского правительства Магомед Даудов в Instagram 26 февраля опубликовали видео, как бойцы нацгвардии Чечни снимают флаг Украины с войсковой части и водружают флаги России и флаг «полка Кадырова».

Судя по видео, действие происходит в Гостомеле, в войсковой части №3018. Один из бойцов снимает флаг Украины и вместо него водружает флаг «полка Кадырова» на воротах военной части. С другой стороны — российский триколор.



Ранее Кадыров заявил, что среди бойцов нацгвардии Чечни, которые принимают участие в военной операции на Украине, нет ни потерь, ни раненых.

