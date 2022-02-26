В Петербурге третий день подряд митингуют против военной операции. Участников задерживают под гимн России

К 19:30 перед Гостиным двором, по оценкам редакции, находится от 300 до 400 человек. Собравшиеся скандируют: «Нет войне!» Полиция уже задержала первых участников, в том числе задержания проходят и под звучащий гимн Российской Федерации.
«Фонтанка.ру»
В этот день правоохранители глушат толпу песнями Олега Газманова. Напомним, что днем ранее на аналогичной акции протеста полиция включала песни группы «Любэ».
«Фонтанка.ру»
Акции протеста в Петербурге, Москве и других городах России продолжаются третий день подряд. Участники требуют от руководства страны немедленно прекратить военную спецоперацию на Украине. 24 февраля у Гостиного двора на митинге задержали, по разным данным, от 380 до 430 человек, 25 февраля — 239 человек. Участников акций штрафуют и арестовывают за нарушение статьи 20.2.2.КОаП РФ (нарушение порядка проведения митинга).