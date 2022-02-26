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В Петербурге третий день подряд митингуют против военной операции. Участников задерживают под гимн России

Вечером 26 февраля в Петербурге на Невском проспекте началась несогласованная акция протеста против военной операции России на Украине, передают корреспонденты «Фонтанки».

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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К 19:30 перед Гостиным двором, по оценкам редакции, находится от 300 до 400 человек. Собравшиеся скандируют: «Нет войне!» Полиция уже задержала первых участников, в том числе задержания проходят и под звучащий гимн Российской Федерации.

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«Фонтанка.ру»

В этот день правоохранители глушат толпу песнями Олега Газманова. Напомним, что днем ранее на аналогичной акции протеста полиция включала песни группы «Любэ».

«Фонтанка.ру»

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Акции протеста в Петербурге, Москве и других городах России продолжаются третий день подряд. Участники требуют от руководства страны немедленно прекратить военную спецоперацию на Украине. 24 февраля у Гостиного двора на митинге задержали, по разным данным, от 380 до 430 человек, 25 февраля — 239 человек. Участников акций штрафуют и арестовывают за нарушение статьи 20.2.2.КОаП РФ (нарушение порядка проведения митинга).

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (27)

265931344
"Два десантника курят на крыльце Белого дома в Вашингтоне:
-а знаешь, информационную войну мы всё-таки проиграли...
... да, хреново..."(с)
Дети искренне верят, что это война и что она началась три дня назад...
Хьюстон, у вас охренительная проблема: вернуть мозги назад...
КсенияКсения
если есть 18 - административное нарушение- штраф(только не 20 тысяч, а поболе) и 40 часов работ для начала каждому участнику. нет 18- штраф маме и папе. если, помимо прочего, обнаружилось что-то более серьезное- то и наказание соответствующее.и не писать и не показывать. для них это - лишний повод потусоваться- романтика, нигилизм, протестность. а к тем, кто занимается "вербовкой" молодняка на митинги- наказание ужесточить.
Pilat
Всю эту кодлу, кто то координирует.
Вместо того чтобы винтить идиотов, устанавливайте лидеров и изолируйте их надолго.
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