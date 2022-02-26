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Боевые действия на Украине

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После акций протеста из-за спецоперации на Украине в России задержаны почти 600 человек

Вторая антивоенная акция, прошедшая в разных городах России, закончилась задержанием не менее 575 человек. Протестующие выражали несогласие с проходящей на территории Украины российской спецоперацией.

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Как сообщает «ОВД-инфо»*, по данным на 26 февраля, накануне в Москве в отделах полиции оказались 250 человек, в Петербурге — 239. Задержания в ходе акций протеста проходили в 28 городах страны.

Напомним, что, по данным «Фонтанки», вечером 26 февраля в отделах полиции оказались не только взрослые, но четверо жителей города, которым еще не исполнилось 18 лет. В отношении задержанных составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Всего же в акции, прошедшей вечером 25 февраля, приняли участие более 700 человек.

В первый раз жители Петербурга вышли на улицы вечером 24 февраля. Тогда в полиции оказались 380 человек, среди которых двое несовершеннолетних. По данным городских судов, на рассмотрение поступили 319 материалов, решения приняты по 203. Многим придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Некоторые проведут под арестом от 2 до 10 суток.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

X-кот
Как я понимаю, все-таки F читают многие, в том числе и те, которые взахлеб смотрят телевизор. Прошу оглянутся вокруг и сильно подумать - сколько правды вам там сказали за последние 10 лет, хотя бы...
Laplace
26 февраля 11:31
"Генеральный прокурор Чехии Игор Стржиж рассказал в беседе с Чешским информационным агентством, что выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в социальных сетях в Чехии может трактоваться как уголовное преступление, за которое грозит до трех лет заключения."
X-кот
Фиг с ними уродами пригожинскими, убогие, что с них возьмешь, .. А вот что за наши деньги убивают, и русских, и украинцев - вот что страшно. Еще и остальным угрожают тюрьмами и штрафами..
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