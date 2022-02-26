После акций протеста из-за спецоперации на Украине в России задержаны почти 600 человек

Как сообщает «ОВД-инфо»*, по данным на 26 февраля, накануне в Москве в отделах полиции оказались 250 человек, в Петербурге — 239. Задержания в ходе акций протеста проходили в 28 городах страны.



Напомним, что, по данным «Фонтанки», вечером 26 февраля в отделах полиции оказались не только взрослые, но четверо жителей города, которым еще не исполнилось 18 лет. В отношении задержанных составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Всего же в акции, прошедшей вечером 25 февраля, приняли участие более 700 человек.