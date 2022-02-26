После акций протеста из-за спецоперации на Украине в России задержаны почти 600 человек

Как сообщает «ОВД-инфо»*, по данным на 26 февраля, накануне в Москве в отделах полиции оказались 250 человек, в Петербурге — 239. Задержания в ходе акций протеста проходили в 28 городах страны.
Напомним, что, по данным «Фонтанки», вечером 26 февраля в отделах полиции оказались не только взрослые, но четверо жителей города, которым еще не исполнилось 18 лет. В отношении задержанных составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Всего же в акции, прошедшей вечером 25 февраля, приняли участие более 700 человек.
В первый раз жители Петербурга вышли на улицы вечером 24 февраля. Тогда в полиции оказались 380 человек, среди которых двое несовершеннолетних. По данным городских судов, на рассмотрение поступили 319 материалов, решения приняты по 203. Многим придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Некоторые проведут под арестом от 2 до 10 суток.
* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.