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Боевые действия на Украине

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После второй антивоенной акции в Петербурге в отделы полиции уехали почти 300 человек. Среди них четверо подростков

Во время второй несогласованной акции у Гостиного двора полицейские задержали 272 человека. Протестующие выражали несогласие с российской военной операцией на Украине.

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Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне вечером в отделы полиции уехали не только взрослые, но и четверо несовершеннолетних. В отношении задержанных составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга).

Всего у Гостиного двора собралось более 700 человек, не обошлось без жёстких задержаний.

Вечером 24 февраля петербуржцы первый раз вышли на улицы. Тогда были задержаны 380 человек, в том числе двое несовершеннолетних. К вечеру суды Петербурга подвели итоги. Поступило 319 материалов, решения приняты по 203. Многие получили штрафы по 10 тысяч рублей, некоторые проведут под арестом от 2 до 10 суток.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями.

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Комментарии (20)

264874211
Эта война - весьма сложное явление даже среди аналогов. Гражданская? Усмирение "бунта"? И, если без деталей, а они очень важны, содержательны, то ее оценка в будущем. Протест ведь против убийства, своих же людей, но решивших жить "не так" - конечно. Если бы только "мы" и "они", но там же интересы многих других, чужих, наживающих огромные деньжищи.
Вот так вот. Жить, чтобы не убивать друг друга у нас не получается. Почему?
X-кот
Дежурный врач, не врите вы, прямо как наши официальные... Таких как вы гражданин полковник фсб на F не блокирует
Yaaay
Почитаешь комментарии, можно подумать, что население питера поддерживает решения потерявшего связь с реальностью правительства. Но мы то знаем, что тут большинство вполне адекватные люди, просто смысла мараться в "полемике" с ботами с набором штампов бессмысленно.
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