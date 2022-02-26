После второй антивоенной акции в Петербурге в отделы полиции уехали почти 300 человек. Среди них четверо подростков

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне вечером в отделы полиции уехали не только взрослые, но и четверо несовершеннолетних. В отношении задержанных составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга).



Всего у Гостиного двора собралось более 700 человек, не обошлось без жёстких задержаний.



Вечером 24 февраля петербуржцы первый раз вышли на улицы. Тогда были задержаны 380 человек, в том числе двое несовершеннолетних. К вечеру суды Петербурга подвели итоги. Поступило 319 материалов, решения приняты по 203. Многие получили штрафы по 10 тысяч рублей, некоторые проведут под арестом от 2 до 10 суток.

