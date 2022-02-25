Песни кончились. На Гостином дворе пацифисты кричат от боли

Акция началась сразу после уличного полицейского концерта на Гостином дворе. Первая попытка участников пройтись по Невскому проспекту по направлению к Дворцовой площади оказалась неудачной: сразу за Думской улицей полиция прижала часть толпы к стене и задержала около 20–30 человек разом.
После этого территория вдоль Гостиного двора на непродолжительное время опустела, но группы протестующих очень скоро снова заняли пространство, и начали скандировать «Нет войне!» по оценкам «Фонтанки», в тот момент на акции протеста присутствовали 300–400 человек.
В ответ полиция врубила на полную мощность динамики в автомобилях и поставили на повтор песню «От Волги до Енисея» группы «Любэ». Под этот аккомпанемент сначала задержали корреспондента MR7 Екатерину Гончарову, несмотря на то, что она была в жилетке с надписью «пресса». В комментарии редакции она пояснила, что никаких не провоцировала полицию и не предпринимала ничего, что могло бы стать поводом для задержания: смотрела снимки в фотоаппарате. Следов задержали женщину с грудным младенцем на руках. Ее отправили не в автозак, а в служебный седан.
Павел Каравашкин/Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Под знакомое «Рассея моя Рассея» задержания начались один за другим. Остатки протестующих двинулись в сторону Думской улицы, но их задержали по дороге. После этого у Гостиного двора осталась сотня человек, тех, кто сопротивлялся, жестко заталкивали в автозак. Затем началась массовая «зачистка», полиция взяла оставшихся в кольцо. Задержанных выстроили в очередь ждать посадки в автозаки. В качестве такого передвижного средства использовалась и маршрутка под номером К-253, это маршрут «Питеравто».
Площадь перед Гостиным двором временно перекрыли, также закрыт вход в метро.
Всего, по подсчетам корреспондентов, в этот вечер задержали более 100 человек.