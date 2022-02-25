Песни кончились. На Гостином дворе пацифисты кричат от боли

Акция началась сразу после уличного полицейского концерта на Гостином дворе. Первая попытка участников пройтись по Невскому проспекту по направлению к Дворцовой площади оказалась неудачной: сразу за Думской улицей полиция прижала часть толпы к стене и задержала около 20–30 человек разом.



После этого территория вдоль Гостиного двора на непродолжительное время опустела, но группы протестующих очень скоро снова заняли пространство, и начали скандировать «Нет войне!» по оценкам «Фонтанки», в тот момент на акции протеста присутствовали 300–400 человек.