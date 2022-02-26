Штрафы и аресты до 13 суток. В Петербурге судят протестующих против операции на Украине

После первой акции против спецоперации на Украине в суды Петербурга поступило 355 материалов, из них 275 уже рассмотрены. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 26 февраля.



Протестующим назначаются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а также аресты до 13 суток. Их признают виновными по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга).

Также суды начали принимать материалы по задержанным на второй акции.

Всего на двух акциях было задержано более 600 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.