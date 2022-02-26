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Штрафы и аресты до 13 суток. В Петербурге судят протестующих против операции на Украине

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После первой акции против спецоперации на Украине в суды Петербурга поступило 355 материалов, из них 275 уже рассмотрены. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 26 февраля.

Протестующим назначаются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а также аресты до 13 суток. Их признают виновными по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга).

Также суды начали принимать материалы по задержанным на второй акции.

Всего на двух акциях было задержано более 600 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Yaaay
Покуда в кремле и смольном сидят те, кто там сидит, так и будет.
Leo.S
Королевство кривых зеркал
confident
Вот вам и дно нашей демократии! Судят за призывы к Миру!!! Позор власти! Позор судебной системе!
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