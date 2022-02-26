Минобороны: Пока украинские катера атаковали корабли РФ, над ними барражировали беспилотники США

По словам официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова, в момент эвакуации 16 катеров ВМС Украины частично под прикрытием гражданских судов попытались атаковать корабли Черноморского флота, используя «тактику роя». Был дан морской бой, уничтожены шесть украинских катеров. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, подчёркивает Конашенков.

Минобороны РФ 26 февраля раскрыло детали вчерашней операции около острова Змеиный, откуда, по данным ведомства, вывозили 82 сдавшихся украинских военных.

«Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России», — отмечается в заявлении.



Также Конашенков рассказал об автомобильной технике противника.



«Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии», — отметил генерал-майор.



Он также сообщил о приказе наступать во всех направлениях.

