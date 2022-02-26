FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Пока украинские катера атаковали корабли РФ, над ними барражировали беспилотники США

7
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Минобороны РФ 26 февраля раскрыло детали вчерашней операции около острова Змеиный, откуда, по данным ведомства, вывозили 82 сдавшихся украинских военных.

По словам официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова, в момент эвакуации 16 катеров ВМС Украины частично под прикрытием гражданских судов попытались атаковать корабли Черноморского флота, используя «тактику роя». Был дан морской бой, уничтожены шесть украинских катеров. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, подчёркивает Конашенков.

«Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России», — отмечается в заявлении.

Также Конашенков рассказал об автомобильной технике противника.

«Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии», — отметил генерал-майор.

Он также сообщил о приказе наступать во всех направлениях.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Денеб
Пой, ласточка......маленькая победоносная война не удалась.....
267081996
а чего не сбили беспилотники, ракеты кончились?
alex_k
ну и что, они пытались освободить своих товарищей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний