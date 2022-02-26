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Минобороны РФ: Дан приказ наступать по всем направлениям

В Минобороны сообщили о наступлении российских военных по всем направлениям на Украине.

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Фото: Минобороны России
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После того, как украинская сторона отказалась от переговоров, российским военным был дан приказ о наступлении по всем направлениям, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 26 февраля. В заявлении содержится предупреждение о том, что «втягивание <...> мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам».

Минобороны России

«После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской народной республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное», — отметил он.

Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

«Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам», — отмечается в заявлении.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накануне продвижение группировки российских вооруженных сил на Украине было приостановлено. Но после отказа от переговоров наступление возобновили. По данным СМИ, украинская сторона объяснила отказ невыгодными условиями мирного договора, предложенными Кремлем.

Фото: Минобороны России

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (26)

zimirev
Мир катится в ад
Mimic
Они понимают, что для внешнего мира - это и есть агрессивная захватническая война? Поэтому ведь раньше и были всякие «ополченцы» и прочие «ихтамнеты».
Денеб
Они сами себе готовят поражение! "По нескольким направлениям"! По одному бы направлению, да успешно..... Разучились воевать......Впрочем, все здравые люди мира будут только рады их поражению......
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