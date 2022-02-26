Песков: Украина отказалась от переговоров, и военная операция продолжилась

Пресс-секретарь российского президента заявил о том, что власти Украины отказались от переговоров.



«Вчера в свете ожидавшихся переговоров [президент РФ Владимир] Путин дал приказ о приостановке продвижения группировки российских вооруженных сил на Украине», — заявил 26 февраля Дмитрий Песков РИА Новости.



По его словам, именно Киев отказался от переговоров. Представитель Кремля добавил, что после этого военная операция возобновилась, а продвижение сил продолжилось.



Песков подчеркнул, что санкции оказались «весьма серьезными», но Россия к ним готовилась.

