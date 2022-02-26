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Песков: Украина отказалась от переговоров, и военная операция продолжилась

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Пресс-секретарь российского президента заявил о том, что власти Украины отказались от переговоров.

«Вчера в свете ожидавшихся переговоров [президент РФ Владимир] Путин дал приказ о приостановке продвижения группировки российских вооруженных сил на Украине», — заявил 26 февраля Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, именно Киев отказался от переговоров. Представитель Кремля добавил, что после этого военная операция возобновилась, а продвижение сил продолжилось.

Песков подчеркнул, что санкции оказались «весьма серьезными», но Россия к ним готовилась.

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Комментарии (88)

Vlad! mir
В нашей стране, как не прискорбно об этом говорить, не осталось проффесионалов у власти.Только "друзья ".В любой отрасли... Раболепие зашкаливает.В.В востановил армию, но эта армия 80х годов. Безумный ход против Украины, ни кому не нужные потери. Главное зачем? Какой финал данной операции? Жуть.
domepic
"Но именно от переговоров, которых пока, кстати, и не было. Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны. Мы же свои переговорные позиции тщательно проработали." - значит все же отказались(
Strelets 77
Эрдоган перекрыл Босфор для российских кораблей, вероятно скоро отключат от Свифт. Думаю, только кремлеботы-дебилы радуются полной изоляции России!
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