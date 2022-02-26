СМИ: В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия, передаёт 26 февраля РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua.



«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — приводятся в сообщении слова Арестовича.

