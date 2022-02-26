FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

СМИ: В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров

3
Печать

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия, передаёт 26 февраля РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua.

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — приводятся в сообщении слова Арестовича.

Какие именно условия предложила Россия, не поясняется.

26 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что власти Украины отказались от переговоров, после чего военная операция возобновилась.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Grend
Любыми способами эта война должна быть прекращена.
kоt-obormot
Нет, ну ты посмотри, какая наглость - условия их понимашь, не устраивают. Нет, что бы приползти на коленях, руки целовать верховному главнокомандующему, да слезно прощения выпрашивать!
Ничего, ничего, сейчас всю боеспособную армию к ним загоним, да еще мобилизацию проведем - никуда не денутся!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний