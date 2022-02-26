FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сборная Швеции по футболу отказалась от матча с Россией

16
Печать

Матч по футболу между Россией и Швецией не состоится.

«Шведская футбольная ассоциация приняла решение, что сборная Швеции не будет играть матч плей-офф против России», — сообщается 26 февраля в заявлении на сайте ассоциации.

Шведские футболисты призвали ФИФА отменить все мартовские матчи плей-офф, в которых участвует Россия.

«РФ не может присоединиться [к турниру], пока это продолжается», — говорится в заявлении.

Ранее сборная Польши отказалась играть стыковой матч ЧМ-2022 против России.

Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований, а МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Stargazer_5e4cc3b703773
Ура! Мы ломим, гнутся шведы! © Жаль, что спорт давно смешали с политикой.
Sadava
В каком году исчез настоящий Путин? Тот, которого любили бабушки.
ДядькаСПБ
сдаётся мне, что главные-то проблемы в бункере и не просчитали))))...не военные, не финансовые (хотя...очереди к пустым банкоматам - это уже НАШИ проблемы...не статных седовласых 70-летних мудрецов в кремле - у них всё в порядке), не газово-нефтяные (бизнес есть бизнес, и , скрепя сердце, запад будет пока что покупать углеводороды)...а вот репутационные..и невозможность почти всего для всех за пределами необъятной родины - это бьёт не "точечно", а "по площадям")))..осталось ещё отключить смартфоны от поддержки Гугл и Эпл (а они злые после многочисленных многомиллионных штрафов от неучей из роскомпозора)...и здравствуй - 1982 год)))..этот год я не случайно написал - именно в этом году понеслась цепочка событий, закончившаяся 1991-м)))..хотелось бы побыстрее))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний