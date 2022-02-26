Сборная Швеции по футболу отказалась от матча с Россией

Матч по футболу между Россией и Швецией не состоится.



«Шведская футбольная ассоциация приняла решение, что сборная Швеции не будет играть матч плей-офф против России», — сообщается 26 февраля в заявлении на сайте ассоциации.



Шведские футболисты призвали ФИФА отменить все мартовские матчи плей-офф, в которых участвует Россия.



«РФ не может присоединиться [к турниру], пока это продолжается», — говорится в заявлении.



Ранее сборная Польши отказалась играть стыковой матч ЧМ-2022 против России.



Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований, а МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии.

