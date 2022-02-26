FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сборная Польши не хочет играть стыковой матч ЧМ-2022 против России

Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч чемпионата мира-2022 против России. Как написал 26 февраля в «Твиттере» президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша, это связано с военной операцией на Украине.

26
Печать

«Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша — Россия. Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», — написал Кулеша.

Матч Россия — Польша должен был пройти в Москве 24 марта. Ранее президент Сербии Александр Вучич поддержал инициативу принимать домашние матчи российских клубов на сербской территории, если их иностранные соперники не пожелают ехать в Россию.

От поездки в Россию уже отказались ряд баскетбольных клубов. В том числе из-за этой ситуации отменились матчи в Петербурге с участием «Зенита».

Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований, а МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

sektor7
Судя по комментариям: в окопах на поле боя хохлов давят.
А на форуме фонтанки хохлы в битве словесной пока побеждают всех.
SERGEY111
Если Россию не выкинут из международных футбольных организаций то у сборной России по футболу появляется реальный шанс стать чемпионом мира не сыграв ни одного матча .
umruss
Сборная СССР также отказалась с Чили и что???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний