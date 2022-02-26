Сборная Польши не хочет играть стыковой матч ЧМ-2022 против России

«Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша — Россия. Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», — написал Кулеша.



Матч Россия — Польша должен был пройти в Москве 24 марта. Ранее президент Сербии Александр Вучич поддержал инициативу принимать домашние матчи российских клубов на сербской территории, если их иностранные соперники не пожелают ехать в Россию.

