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В Калининградской области исключают возможность воздушной блокады

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Самый западный регион России, Калининградская область, не окажется в воздушной блокаде из-за закрытого неба. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на местных чиновников.

«Если Литва решит закрыть небо, полетим через нейтральные воды и Ленобласть», — заявили власти Калининградской области.

Напомним, ранее Латвия, Болгария, Чехия, Польша и Эстония объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Росавиация объявила об ответных мерах в отношении Болгарии, Польши и Чехии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Главный коньячный мастер
Но, транзит газа до сих пор никто не прекратил. Странно это всё.
iayaaz
интересно, в свете последних событий, что если Калининград вдруг захочет вновь стать Кёнигсбергом? ;)
Mefistofel
Дрозденко посмотрит на это всё, вспомнит своих дедушек и бабушек и тоже закроет небо над областью;)
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