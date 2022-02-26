В Калининградской области исключают возможность воздушной блокады

Самый западный регион России, Калининградская область, не окажется в воздушной блокаде из-за закрытого неба. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на местных чиновников.



«Если Литва решит закрыть небо, полетим через нейтральные воды и Ленобласть», — заявили власти Калининградской области.

Напомним, ранее Латвия, Болгария, Чехия, Польша и Эстония объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Росавиация объявила об ответных мерах в отношении Болгарии, Польши и Чехии.