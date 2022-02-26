Госдеп США: Америка готова поддержать нейтральный статус Украины

Заместитель главы госдепа США допустила поддержку нейтрального статуса Украины.



«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. <...>Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — так 26 февраля Уэнди Шерман ответила на вопрос «Коммерсанта» о готовности Америки поддержать нейтральный статус Украины.



Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. «Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», — заметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

