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Боевые действия на Украине

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Госдеп США: Америка готова поддержать нейтральный статус Украины

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Заместитель главы госдепа США допустила поддержку нейтрального статуса Украины.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. <...>Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — так 26 февраля Уэнди Шерман ответила на вопрос «Коммерсанта» о готовности Америки поддержать нейтральный статус Украины.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. «Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», — заметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Ro_Bot
caло уронили
Grend
Итак на более понятном языке: Украина слита окончательно, её судьбу теперь решают другие…
265076323
Это теперь не она будет решать
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