СМИ: Киев заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, передаёт 25 февраля РИА Новости со ссылкой на СМИ и офис украинского президента.



В сообщении подчёркивается условие: перед переговорами Украина должна получить гарантии безопасности.



Президент Владимир Зеленский уже высказывался о том, что не боится обсуждать с Кремлём любые вопросы, в том числе внеблоковый статус.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подробнее читайте на «Фонтанке».