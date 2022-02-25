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СМИ: Киев заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе

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Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, передаёт 25 февраля РИА Новости со ссылкой на СМИ и офис украинского президента.

В сообщении подчёркивается условие: перед переговорами Украина должна получить гарантии безопасности.

Президент Владимир Зеленский уже высказывался о том, что не боится обсуждать с Кремлём любые вопросы, в том числе внеблоковый статус.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

simak
А не надо заявлять. Издать приказ о прекращении наступления на Донбасc и позвонить по известному телефону Пушилину или Пасечнику. Алгоритм 100500+ раз озвучен ещё до начала операции по денацификации. Сколько раз этот офис звонил на Донбасс который обстреливает? Ноль?
bluxer
Помните, что сказано древним?
"никакого перемирия, только полная и безоговорочная капитуляция".
265076323
Сначала сдать оружие, и ответить за Одессу и .... читайте Путина
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