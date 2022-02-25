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Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины выпустил очередное видеообращение.

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Президент Украины предложил Владимиру Путину обсудить ситуацию на переговорах.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей!» — заявил 25 февраля Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Украинский лидер также подверг критике Европу, которая, по его мнению, видит происходящее в его стране, но не реагирует. «Это видит вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать», — посетовал Зеленский.

Президент Украины выступил за жесткие меры в отношении РФ. В частности, он призвал отключить Россию от SWIFT.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее о ситуации на Украине и связанных с ней событиях читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (37)

Pilat
Я не верю, что Путин может повестит на эту шнягу и дать Зеленскому отобрать нашу победу.
Переговоры могут быть только об условиях безоговорочной капитуляции.
К примеру наши гарантии того, что без суда никого не повесят тут же, на столбах Крещатика.
А вот по результатам суда кого куда.
Кого в лагеря, а кого и на столб.
Мораторий на смертную казнь для нацистских преступников нужно отменять.
VKuser1434363
Точно. Даёшь Минск-3, продолжение войгы без войны и новые санкции.
AP-SPb
"оставить гибель людей"??? Оговорочка по Фрейду?
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