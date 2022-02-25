Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины предложил Владимиру Путину обсудить ситуацию на переговорах.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей!» — заявил 25 февраля Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Украинский лидер также подверг критике Европу, которая, по его мнению, видит происходящее в его стране, но не реагирует. «Это видит вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать», — посетовал Зеленский.