СМИ: Владимира Зеленского вывезли в бункер

Президента Украины Владимира Зеленского переместили в бункер. Об этом 25 февраля со ссылкой на американский телеканал CNN сообщает издание Znak.com.



В 11:30 по московскому времени был запланировал телефонный разговор между премьер-министром Италии Марио Драги и Владимиром Зеленским, однако украинский президент не вышел на связь, о чем рассказал итальянский политик.



Позднее президент опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте упрек итальянскому коллеге, пояснив, что в ряде локаций во время, на которое был назначен разговор, шли бои, и пообещал в следующий раз попытаться перенести их расписание, чтобы поговорить по телефону.

