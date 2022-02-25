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СМИ: Владимира Зеленского вывезли в бункер

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Президента Украины Владимира Зеленского переместили в бункер. Об этом 25 февраля со ссылкой на американский телеканал CNN сообщает издание Znak.com.

В 11:30 по московскому времени был запланировал телефонный разговор между премьер-министром Италии Марио Драги и Владимиром Зеленским, однако украинский президент не вышел на связь, о чем рассказал итальянский политик.

Позднее президент опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте упрек итальянскому коллеге, пояснив, что в ряде локаций во время, на которое был назначен разговор, шли бои, и пообещал в следующий раз попытаться перенести их расписание, чтобы поговорить по телефону.

Кроме того, в это же время Зеленский выпустил еще одно видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Фон за спиной украинского лидера был идентичен тому, который можно наблюдать на более ранних обращениях.

Ранее в этот день Зеленский создал ставку верховного главнокомандующего и возглавил ее.

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Комментарии (13)

SU LUX INN
знаете, я давно писал, что он ведет Неправильную политику!
nuga
СМИ пишут о самолете,который вылетел из аэропорта Жуляны.Перемещения актера напоминают Керенского и Зимний дворец.
07A
Войска РХБЗ начали очистку бункера Зеленского от куч фекалий!
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