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Премьер Италии: Зеленский не вышел на связь

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Итальянский премьер сообщил, что президент Украины не созвонился с ним, несмотря на договоренность.

«Мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, [президент Украины Владимир] Зеленский был более недоступен», — цитирует 25 февраля РИА Новости Марио Драги.

По его словам, последний раз он общался с украинским президентом на внеочередном заседании Европейского совета. Зеленский заявил ему, что «у Украины больше нет времени».

«Это глубоко поразило всех участников», — резюмировал Драги.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

chip1
Галстук жует)
Klaus_Nesanta
не туда звонил, надо было коста-рику набирать
266225454
У Зелинского точно нет времени, ему пора валить. Чемодан, вокзал, Гейропа, ну, или Геймерика
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