Премьер Италии: Зеленский не вышел на связь

Итальянский премьер сообщил, что президент Украины не созвонился с ним, несмотря на договоренность.
«Мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, [президент Украины Владимир] Зеленский был более недоступен», — цитирует 25 февраля РИА Новости Марио Драги.
По его словам, последний раз он общался с украинским президентом на внеочередном заседании Европейского совета. Зеленский заявил ему, что «у Украины больше нет времени».
«Это глубоко поразило всех участников», — резюмировал Драги.