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Боевые действия на Украине

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Зеленский заявил, что Украина осталась одна, и создал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины выступил с очередным обращением.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего и возглавил её, передаёт 25 февраля ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.

Кроме того, Зеленский выступил с очередным обращением. Он снова призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.

«России всё равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. <...> Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России», — сказал Зеленский.

Он отметил, что мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, Украина осталась одна.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим <...> и видим, <...> что этого недостаточно», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (15)

Редиcка
Для России это будет новый Афганистан. Будет идти обыденная жизнь, но с ежедневными трупами россиян, как военных, так и гражданских. И не только на Украине. Никакого выхода из этого не будет.
М.Венедиктов
Нищий народ, вороватое чиновничество, тупое управление – беда не только Украины, но в XXI веке поставить ненависть к северному соседу, артобстрелы городов, нацизм и ковидобесие на промышленную основу смогли только киевские вожди. Не выдержал бы даже король Непала.
VKuser530500
Где Венк?
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