Зеленский заявил, что Украина осталась одна, и создал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего и возглавил её, передаёт 25 февраля ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.



Кроме того, Зеленский выступил с очередным обращением. Он снова призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.



«России всё равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. <...> Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России», — сказал Зеленский.

