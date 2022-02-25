Зеленский заявил, что Украина осталась одна, и создал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего и возглавил её, передаёт 25 февраля ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.
Кроме того, Зеленский выступил с очередным обращением. Он снова призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
«России всё равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. <...> Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России», — сказал Зеленский.
Он отметил, что мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, Украина осталась одна.
«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим <...> и видим, <...> что этого недостаточно», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.