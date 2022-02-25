FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Россияне за границей устроили перекличку, какие банковские карты принимают, а какие уже нет

Россияне, оказавшиеся в конце февраля за границей, обсуждают, карточки каких банков теперь не принимаются к оплате после ввода санкций.

0
Печать

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений Яков Миркин опубликовал на своей странице в соцсетях опрос:

«Сбербанк утверждает, что его карточки продолжают действовать за границей. Что ими, по логике объявленного, можно оплачивать товары и услуги в иностранных онлайн-магазинах. Объявлено сегодня утром. Что так будет предположительно до 26 марта, когда Сбербанку закроют корсчета в США (моя оценка). Кто-то уже попробовал сделать это за границей или в иностранных интернет-магазинах? Действительно, рублевые и валютные карточки Сбербанка работают в обычном режиме?»

Его подписчики из самых разных стран подтверждают, что пока их карты Сбербанка действительно принимают к оплате. О положительном опыте рассказали из Турции, ЮАР, ОАЭ, Швейцарии, Кипра, Мальдивских островов. Отчитываются, что речь идет как об оплате покупок в магазинах, так и о снятии наличных в местной валюте.

Один из подписчиков рассказал, что у него за границей приняли к оплате карту «Открытия», который также вошел в санкционный список. А вот карточку «Альфа банка» в Таиланде принимать отказались.

Ранее в Сбербанке особо отметили, что его клиенты могут продолжать платить карточками за границей. Более того, им все еще доступны сервисы ApplePay и GooglePay. К примеру, у ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» они больше недоступны.

Сбербанк попал под более мягкие санкции по сравнению с ВТБ, ПСБ и рядом других банков. Между ними принципиальная разница. ВТБ попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), и это самые строгие из возможных ограничений: его активы в юрисдикции США замораживаются, долларовые транзакции запрещены и любые транзакции с американскими контрагентами прекращаются.

Сбербанк же добавлен в список CAPTA, и это означает лишь ограничения на счета в США. Все американские банки должны закрыть связанные со Сбербанком корреспондентские счета в течение 30 дней и в дальнейшем отклонять любые транзакции от него.

Однако активы Сбербанка в США не замораживаются, и американским компаниям в целом не запрещено вести дела с ним. Иными словами, Сбер может что-то покупать у американцев — например, американское программное обеспечение.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний