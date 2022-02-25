Россияне за границей устроили перекличку, какие банковские карты принимают, а какие уже нет

«Сбербанк утверждает, что его карточки продолжают действовать за границей. Что ими, по логике объявленного, можно оплачивать товары и услуги в иностранных онлайн-магазинах. Объявлено сегодня утром. Что так будет предположительно до 26 марта, когда Сбербанку закроют корсчета в США (моя оценка). Кто-то уже попробовал сделать это за границей или в иностранных интернет-магазинах? Действительно, рублевые и валютные карточки Сбербанка работают в обычном режиме?»

Его подписчики из самых разных стран подтверждают, что пока их карты Сбербанка действительно принимают к оплате. О положительном опыте рассказали из Турции, ЮАР, ОАЭ, Швейцарии, Кипра, Мальдивских островов. Отчитываются, что речь идет как об оплате покупок в магазинах, так и о снятии наличных в местной валюте.

Один из подписчиков рассказал, что у него за границей приняли к оплате карту «Открытия», который также вошел в санкционный список. А вот карточку «Альфа банка» в Таиланде принимать отказались.

Ранее в Сбербанке особо отметили, что его клиенты могут продолжать платить карточками за границей. Более того, им все еще доступны сервисы ApplePay и GooglePay. К примеру, у ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» они больше недоступны.

Сбербанк попал под более мягкие санкции по сравнению с ВТБ, ПСБ и рядом других банков. Между ними принципиальная разница. ВТБ попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), и это самые строгие из возможных ограничений: его активы в юрисдикции США замораживаются, долларовые транзакции запрещены и любые транзакции с американскими контрагентами прекращаются.