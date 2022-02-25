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Глава Крыма: Враги подорвали заслонки Северо-Крымского канала

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О подрыве ряда гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Вчера <...> были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале политика 25 февраля.

По словам Аксенова, часть русла канала на территории Украины заросла лесом, который простирается на четыре километра. Работы по расчистке займут около двух недель.

«Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины», — добавил он.

24 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение. Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее о ситуации на Украине и связанных с ней событиях читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (19)

zelf
Зато теберь бабло потечёт рекой.
Vladspb
А какое отношение этот канал имеет к судьбе ДНР или к расширению НАТО? Мы же вроде из-за этого войну начали?
Kit.
Кто тут из пригожинцев врал, что вода уже подана?
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