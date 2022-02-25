Глава Крыма: Враги подорвали заслонки Северо-Крымского канала

О подрыве ряда гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области заявил глава республики Сергей Аксенов.



«Вчера <...> были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале политика 25 февраля.



По словам Аксенова, часть русла канала на территории Украины заросла лесом, который простирается на четыре километра. Работы по расчистке займут около двух недель.

