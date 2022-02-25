Семье ошпарившегося на Лени Голикова водителя заплатят 2 млн рублей. «Теплосеть» готова увеличить сумму

Родственникам мужчины, который не выжил после падения в яму с горячей водой в Кировском районе Петербурга, заплатят 2 миллиона рублей. Это страховое возмещение, предусмотренное в случае смерти потерпевшего.
«Помимо этого, «Теплосеть Санкт-Петербурга» готова компенсировать затраченные семьей потерпевшего средства сверх выплат страхового возмещения», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 25 февраля.
Компания выражает соболезнования родным и добавляет, что «проводит работу по оказанию всей необходимой помощи».
Труба «Теплосети» на улице Лени Голикова лопнула 22 февраля, в яму с горячей водой нырнул автомобиль. Сидевшего за рулём мужчину достали через окно и госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался.