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Семье ошпарившегося на Лени Голикова водителя заплатят 2 млн рублей. «Теплосеть» готова увеличить сумму

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Родственникам мужчины, который не выжил после падения в яму с горячей водой в Кировском районе Петербурга, заплатят 2 миллиона рублей. Это страховое возмещение, предусмотренное в случае смерти потерпевшего.

«Помимо этого, «Теплосеть Санкт-Петербурга» готова компенсировать затраченные семьей потерпевшего средства сверх выплат страхового возмещения», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 25 февраля.

Компания выражает соболезнования родным и добавляет, что «проводит работу по оказанию всей необходимой помощи».

Фото: читатель «Фонтанки»
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Труба «Теплосети» на улице Лени Голикова лопнула 22 февраля, в яму с горячей водой нырнул автомобиль. Сидевшего за рулём мужчину достали через окно и госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

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Эти делают там с трубами уже года два или три. Раскапывают ямы, пихают трубы, закапывают ямы, через два-три месяца снова раскапывают и так далее. Если это какие-то инновационные способы замены труб - то, увы, они не работают. За это время можно было 10 раз откопать всю трубу и традиционно положить новую. Тут нужна прокуратура и очень серьезные разборки с хозяевами проекта.
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