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В Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму после прорыва теплотрассы

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Мужчина, пострадавший при падении машины в зону прорыва теплотрассы в Кировском районе, скончался. Об этом «Фонтанке» рассказали 25 февраля в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сообщалось, что автовладельца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Его пришлось доставать через окно машины, частично провалившейся в яму.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Коммунальная авария на улице Лени Голикова, 47, случилась ночью 22 февраля. Ремонтом занимались сотрудники «Теплосети», организация также обещала помочь в реабилитации пострадавшего. После инцидента прокуратура организовала проверку.

Как писала «Фонтанка», местные жители называют место трагическим. «У моей знакомой на этом месте погибла мама. Они ехали в такси. Машина провалилась в яму с кипятком. Водитель, пассажирка с ребенком вылезли, а пожилая женщина с сердечным приступом не смогла», — рассказывала петербурженка в соцсетях.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

Vog79
Это все Байден и Борис Джонсон виноваты!
А если правда, то сварили людей заживо…
И никто не ответит, как будто так и должно быть.
Karl111
Будни супердержавы
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