В Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму после прорыва теплотрассы

Мужчина, пострадавший при падении машины в зону прорыва теплотрассы в Кировском районе, скончался. Об этом «Фонтанке» рассказали 25 февраля в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



Сообщалось, что автовладельца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Его пришлось доставать через окно машины, частично провалившейся в яму.

