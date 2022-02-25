В Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму после прорыва теплотрассы

Мужчина, пострадавший при падении машины в зону прорыва теплотрассы в Кировском районе, скончался. Об этом «Фонтанке» рассказали 25 февраля в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Сообщалось, что автовладельца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Его пришлось доставать через окно машины, частично провалившейся в яму.
Коммунальная авария на улице Лени Голикова, 47, случилась ночью 22 февраля. Ремонтом занимались сотрудники «Теплосети», организация также обещала помочь в реабилитации пострадавшего. После инцидента прокуратура организовала проверку.
Как писала «Фонтанка», местные жители называют место трагическим. «У моей знакомой на этом месте погибла мама. Они ехали в такси. Машина провалилась в яму с кипятком. Водитель, пассажирка с ребенком вылезли, а пожилая женщина с сердечным приступом не смогла», — рассказывала петербурженка в соцсетях.