«Место трагическое». Из машины, упавшей в яму на Лени Голикова, мужчину доставали через окно, он в крайне тяжёлом состоянии

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали», — сообщила 22 февраля пресс-служба ведомства.
По предварительным данным «Фонтанки», владельца провалившейся машины пришлось вытаскивать через окно. Он находится в крайне тяжелом состоянии. В НИИ имени Джанелидзе подтвердили эту информацию.
На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что после рассвета автомобиль достали из ямы и эвакуировали. Одна из подписчиц группы называет место аварии «трагическим»: «У моей знакомой на этом месте погибла мама. Они ехали в такси. Машина провалилась в яму с кипятком. Водитель, пассажирка с ребенком вылезли, а пожилая женщина с сердечным приступом не смогла».
Коммунальная авария на улице Лени Голикова случилась ночью 22 февраля. Сотрудники «Теплосети» ведут ремонтные работы. «Фонтанка» писала, что владелец автомобиля, оказавшегося в зоне вытекания, был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.