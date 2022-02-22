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«Место трагическое». Из машины, упавшей в яму на Лени Голикова, мужчину доставали через окно, он в крайне тяжёлом состоянии

Прокуратура Петербурга начала проверку после падения автомобиля в зону прорыва теплосети на улице Лени Голикова. Минивэн уже эвакуировали.

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«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали», — сообщила 22 февраля пресс-служба ведомства.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По предварительным данным «Фонтанки», владельца провалившейся машины пришлось вытаскивать через окно. Он находится в крайне тяжелом состоянии. В НИИ имени Джанелидзе подтвердили эту информацию.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что после рассвета автомобиль достали из ямы и эвакуировали. Одна из подписчиц группы называет место аварии «трагическим»: «У моей знакомой на этом месте погибла мама. Они ехали в такси. Машина провалилась в яму с кипятком. Водитель, пассажирка с ребенком вылезли, а пожилая женщина с сердечным приступом не смогла».

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Коммунальная авария на улице Лени Голикова случилась ночью 22 февраля. Сотрудники «Теплосети» ведут ремонтные работы. «Фонтанка» писала, что владелец автомобиля, оказавшегося в зоне вытекания, был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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Комментарии (13)

Slava_Rossii
Власти запустили город так, что всё уже само рушится. Падают балконы и стены домов, проваливаются дороги и крыши?
Как так можно работать?
260730691
Дак там Навигатор СБС Виролайненский копал весь год проспект Ветеранов. Вот и сделал себе заначку на следующий фронт работ. Навигатору то сейчас не до ГНБ - надо народ увольнять, да новых набирать!
Demian_energo
В этом месте разрывы теплосети происходят не менее двух раз в сезон КАЖДЫЙ ГОД, лет 8 подряд. Меняют куски в одном и том же месте. Неужели теплосетям трудно включить голову и разобраться в причинах раз и навсегда, а не копать тупо яму пятнадцать раз. Специалистов не осталось?
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