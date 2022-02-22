«Место трагическое». Из машины, упавшей в яму на Лени Голикова, мужчину доставали через окно, он в крайне тяжёлом состоянии

В этом месте разрывы теплосети происходят не менее двух раз в сезон КАЖДЫЙ ГОД, лет 8 подряд. Меняют куски в одном и том же месте. Неужели теплосетям трудно включить голову и разобраться в причинах раз и навсегда, а не копать тупо яму пятнадцать раз. Специалистов не осталось?