Автомобиль попал в зону прорыва трубы на Лёни Голикова, есть пострадавший

Сообщение о технологическом нарушении на улице Лени Голикова, 47, поступило 22 февраля в 0:35. Специалисты «Теплосети» оперативно прибыли на место, обеспечили меры безопасности и начали ликвидацию дефекта. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.
По предварительной информации, до прибытия аварийно-спасательной бригады в зоне вытекания теплоносителя оказался автомобиль. Его владельцу была оперативно оказана медицинская помощь. Он находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что машина ушла в яму, образовавшуюся на месте провала асфальта. «Мы пришли, [когда] как раз его [человека] в скорую положили и оказывали помощь. Слышала что в тяжёлом, стабильном состоянии», — рассказывают в комментариях.
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подчёркивают, что компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации.
Сейчас ремонтные работы продолжаются. Завершить их и перевести систему отопления в штатный режим планируется сегодня.
«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в компании.
В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам — не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности.