Автомобиль попал в зону прорыва трубы на Лёни Голикова, есть пострадавший

Сообщение о технологическом нарушении на улице Лени Голикова, 47, поступило 22 февраля в 0:35. Специалисты «Теплосети» оперативно прибыли на место, обеспечили меры безопасности и начали ликвидацию дефекта. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

По предварительной информации, до прибытия аварийно-спасательной бригады в зоне вытекания теплоносителя оказался автомобиль. Его владельцу была оперативно оказана медицинская помощь. Он находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что машина ушла в яму, образовавшуюся на месте провала асфальта. «Мы пришли, [когда] как раз его [человека] в скорую положили и оказывали помощь. Слышала что в тяжёлом, стабильном состоянии», — рассказывают в комментариях.



В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подчёркивают, что компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации.

