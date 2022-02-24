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Зеленский потребовал бесполетную зону над Украиной и отключения России от SWIFT

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Киев требует отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом 24 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал он в твиттере.

Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС заявил, что у Евросоюза пока нет решения по возможному отключению России от SWIFT. Ожидается, что новые санкции могут затронуть финансовый сектор, транспорт, запрет на экспорт, энергетику и визовую политику.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (23)

MrRicco
И новый рояль...
Alex000
Инфу от таза можно на 0 делить, а есть решение или нет - в ближайшее время увидим.
Spb
потребовал прям
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