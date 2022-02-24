Зеленский потребовал бесполетную зону над Украиной и отключения России от SWIFT

Киев требует отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом 24 февраля заявил президент Владимир Зеленский.



«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал он в твиттере.



Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС заявил, что у Евросоюза пока нет решения по возможному отключению России от SWIFT. Ожидается, что новые санкции могут затронуть финансовый сектор, транспорт, запрет на экспорт, энергетику и визовую политику.

