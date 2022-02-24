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В Киеве, Днепропетровской и Черкасской областях введен комендантский час

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Комендантский час ввели украинские власти в Киеве, Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом 24 февраля сообщили власти этих регионов.

О введении комендантского часа в столице Украины объявил мэр города Виталий Кличко в своем официальном телеграм-канале. «Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00», — написал Кличко, добавив, что это вынужденный шаг, необходимый для безопасности жителей столицы. На время действия комендантского часа не будет работать общественный транспорт, а метро будет доступно в качестве бомбоубежища.

В Черкасской области режим немного другой — с 22:00 до 6 часов утра. «В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут [получать] исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры по вашей безопасности!» — приводится цитата главы области Александра Скичко на сайте администрации.

РИА Новости в своем телеграм-канале сообщает, что комендантский час также введен в Днепропетровской области.

UPD: Комендантский час также вводится в Харьковской области с 22:00 до 6:00.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (1)

baddancer
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