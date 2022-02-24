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Патриарх Кирилл призвал православных помогать пострадавшим и молиться за мир

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве и священнослужителям. Его слова 24 февраля опубликованы на сайте РПЦ.

Глава Русской православной церкви заявил, что с сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими на Украине событиями. Он призвал стороны сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди населения.

«Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию. <...> Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира», — заявил патриарх.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (10)

orlovandrei1986
можно подумать, теперь эту помощь от нас кто-то примет...
будут делать тоже самое, что Кремль с санкционкой...
jump
к Президенту пусть идет на поклон .
266410437
"мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей."
ОНУФРИЙ, Митрополит Киевский и всея Украины
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