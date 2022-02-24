Патриарх Кирилл призвал православных помогать пострадавшим и молиться за мир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве и священнослужителям. Его слова 24 февраля опубликованы на сайте РПЦ.



Глава Русской православной церкви заявил, что с сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими на Украине событиями. Он призвал стороны сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди населения.



«Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию. <...> Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира», — заявил патриарх.

