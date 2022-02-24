FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Шойгу распорядился уважительно относиться к украинским военным

16
Печать

Командирам подразделений Вооруженных сил РФ предписано с уважением относиться к украинским военнослужащим в ходе спецоперации. Такое распоряжение дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», — заявил 24 февраля официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в распоряжении указано, что бойцы ВСУ, в отличие от националистов, «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам». Также Шойгу приказал «проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Конашенков добавил, что сейчас группировки ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление «при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

261009351
Кужушетовича буду судить и потом в тюрьме знакомить со шваброй с большим уважением.....
Never_Mind
Ой, отец родной. Трупы хоронить с воинскими почестями под двуколором?
Денеб
Сергея Кожугетовича вежливо поместят в камеру и будут уважительно судить международным судом....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний