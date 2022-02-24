Минобороны: Шойгу распорядился уважительно относиться к украинским военным

«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», — заявил 24 февраля официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Командирам подразделений Вооруженных сил РФ предписано с уважением относиться к украинским военнослужащим в ходе спецоперации. Такое распоряжение дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в распоряжении указано, что бойцы ВСУ, в отличие от националистов, «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам». Также Шойгу приказал «проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».



Конашенков добавил, что сейчас группировки ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление «при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации».

