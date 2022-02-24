Захарова: Спецоперация на Украине — не начало войны, а попытка ее предотвратить

Спецоперация России на территории Украины является попыткой предотвратить глобальную войну. Такое мнение 24 февраля выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала НТВ.



«Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны», — сказала она (цитата по РИА Новости).



«Фонтанка» писала, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки военной операции на Украине будет определять президент РФ Владимир Путин, исходя из результативности и целесообразности.

