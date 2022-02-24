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Боевые действия на Украине

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Захарова: Спецоперация на Украине — не начало войны, а попытка ее предотвратить

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Спецоперация России на территории Украины является попыткой предотвратить глобальную войну. Такое мнение 24 февраля выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала НТВ.

«Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны», — сказала она (цитата по РИА Новости).

«Фонтанка» писала, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки военной операции на Украине будет определять президент РФ Владимир Путин, исходя из результативности и целесообразности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (19)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а она мне нравится)
Mikle776
если на меня на пали, то это драка! а если я напал, то это попытка предотвратить драку! надо запомнить это... вдруг пригодится в жизни
Артист ритуальных услуг
Ну хоть название операции бы раскрыли. Уж не "консервы" ли, часом?
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