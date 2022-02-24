Глава ДНР Пушилин объяснил, почему приостановлена эвакуация из Донецка

Глава Донецкой народной республики Денис Пушили рассказал, почему приостановили эвакуацию мирных жителей. По его словам, власти сконцентрировались на перемещении из прифронтовых территорий в тыловые районы республики. В тылу уже безопасно, отметил глава ДНР.



«Централизованную эвакуацию приостановили. В частном порядке, по желанию — все продолжается», цитирует Пушилина Lenta.ru.



Жителей Донецкой и Луганской областей начали вывозить в Россию в пятницу, 18 февраля. Днем 24 февраля эвакуация была приостановлена.

