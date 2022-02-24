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Глава ДНР Пушилин объяснил, почему приостановлена эвакуация из Донецка

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушили рассказал, почему приостановили эвакуацию мирных жителей. По его словам, власти сконцентрировались на перемещении из прифронтовых территорий в тыловые районы республики. В тылу уже безопасно, отметил глава ДНР.

«Централизованную эвакуацию приостановили. В частном порядке, по желанию — все продолжается», цитирует Пушилина Lenta.ru.

Жителей Донецкой и Луганской областей начали вывозить в Россию в пятницу, 18 февраля. Днем 24 февраля эвакуация была приостановлена.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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