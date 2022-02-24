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Боевые действия на Украине

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Столтенберг: НАТО не собирается размещать войска на Украине

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Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается разворачивать силы на Украине.

«Мы усиливаем присутствие на территории стран — членов НАТО. Украина — это важный партнер <...>, но натовских войск нет в этой стране, и у нас нет планов их туда отправлять», — заявил 24 февраля Йенс Столтенберг во время брифинга для СМИ, который транслировался на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс поддерживает Киев. Сейчас НАТО намерено защитить страны-члены.

До этого Столтенберг объявил, что НАТО приводит в действие план по обороне.

Объявление ведомства, вероятно, связано с реакцией Интернета и СМИ на ситуацию на Украине и связанные с ней события. Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Мистер Бин
Россия успела раньше приступить к размещению войск, для НАТО места не предусмотрено.
dedmoroz_5e4d8827384c2
теперь и собраться разместить уже, видимо, не сможет/
Artem_9
Конечно не собирается!) База в Очакове уже в руинах))
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