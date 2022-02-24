Столтенберг: НАТО не собирается размещать войска на Украине

Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается разворачивать силы на Украине.



«Мы усиливаем присутствие на территории стран — членов НАТО. Украина — это важный партнер <...>, но натовских войск нет в этой стране, и у нас нет планов их туда отправлять», — заявил 24 февраля Йенс Столтенберг во время брифинга для СМИ, который транслировался на сайте НАТО.



По словам Столтенберга, Североатлантический альянс поддерживает Киев. Сейчас НАТО намерено защитить страны-члены.



До этого Столтенберг объявил, что НАТО приводит в действие план по обороне.

