FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Народная милиция ЛНР заявила о переходе на свою сторону бригады ВС Украины

20
Печать

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом со ссылкой на сообщение Народной милиции ЛНР 24 февраля передает РИА Новости.

Напомним, ранее офис президента Украины сообщил о гибели более 40 украинских военных.

Минобороны РФ, в свою очередь, ранее заявило, что Россия никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносит. Также генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления не оказали.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

VVM1962
если все правда, то они предатели, позорящие свой народ. Такие были всегда.
Из наших соотечественников, самый известный генерал Власов.
baddancer
А тем временем китайские братушки:
"МИД КНР заявил, что присутствие российских войск в некоторых областях Украины не является вторжением".
"Утром 24 февраля поступили сообщения о том, что боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня".
5-я колонна
Янукович тоже перешёл или отмалчивается?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний