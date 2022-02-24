Народная милиция ЛНР заявила о переходе на свою сторону бригады ВС Украины

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом со ссылкой на сообщение Народной милиции ЛНР 24 февраля передает РИА Новости.



Напомним, ранее офис президента Украины сообщил о гибели более 40 украинских военных.



Минобороны РФ, в свою очередь, ранее заявило, что Россия никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносит. Также генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления не оказали.

