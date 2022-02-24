Под Киевом прогремел мощный взрыв. Сообщается о «ракетном ударе» по военному объекту в Броварах

Под Киевом прогремел мощный взрыв. Об этом, ссылаясь на сведения Генштаба Украины, сообщает экс-заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.



«Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. <...> Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он 24 февраля на своей странице в Facebook.



О громком взрыве пишут пользователи социальных сетей. Судя по записям, грохот они услышали приблизительно в 13:00.

