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Под Киевом прогремел мощный взрыв. Сообщается о «ракетном ударе» по военному объекту в Броварах

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Под Киевом прогремел мощный взрыв. Об этом, ссылаясь на сведения Генштаба Украины, сообщает экс-заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

«Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. <...> Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он 24 февраля на своей странице в Facebook.

О громком взрыве пишут пользователи социальных сетей. Судя по записям, грохот они услышали приблизительно в 13:00.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Пограничники не оказывали сопротивления, ряд подразделений ВСУ, добавил он, отступает, бросая оружие.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

AGP
Геращенке бы такой ма-аленький, персональный дрончик прислать
266190213
бандеровскую хунту прогонят, а дальше уже сами
265076323
Главное чтобы военные по домам разошлись и все затихнет.
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