Под Киевом прогремел мощный взрыв. Сообщается о «ракетном ударе» по военному объекту в Броварах

Под Киевом прогремел мощный взрыв. Об этом, ссылаясь на сведения Генштаба Украины, сообщает экс-заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.
«Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. <...> Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он 24 февраля на своей странице в Facebook.
О громком взрыве пишут пользователи социальных сетей. Судя по записям, грохот они услышали приблизительно в 13:00.
Brovary, Kyiv. Maintenant.— Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) February 24, 2022
A quelques blocs de l’immeuble de mes proches. Je n’ai plus de mots.
Poutine, je te hais ! #UkraineRussie pic.twitter.com/OQJx1BLoyJ
❗️❗️❗️Взрыв на Подоле в #Киеве#Киев #Подол #Українановини #Украина #Россия #ukrainewarreport #агрессияРоссии #UkraineRussiaCrisis #Ukraine #UkraineConflict #UkraineRussia #UkraineRussia #Ukraine_news pic.twitter.com/sY217aSdF1— Украина Новости (@ukrainenewstop) February 24, 2022
Киев сотрясли мощные взрывы. Пишут о российских ракетных ударах по военным объектам в Броварах. Украина начала всеобщую мобилизацию pic.twitter.com/RbDWAGNYU9— Независимый взгляд 💥 (@zgldz) February 24, 2022
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Пограничники не оказывали сопротивления, ряд подразделений ВСУ, добавил он, отступает, бросая оружие.