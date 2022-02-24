Офис президента Украины: Погибли уже более 40 украинских военных

Офис президента Украины назвал число погибших украинских военных.



«С украинской стороны — более 40 погибших», — заявил 24 февраля советник офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге для СМИ. По его словам, большинство солдат погибли во время утренних ударов.



Советник Зеленского считает, что боеспособность армии не подорвана. Он также отметил, что украинская столица сейчас «защищена надежно», и призвал украинцев вывешивать флаги страны.



Минобороны РФ, в свою очередь, ранее заявило, что РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносит. Также генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления не оказали. Минобороны указывает, что Украина обстреливает города Донбасса. «Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», — сообщил Конашенков.

