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Офис президента Украины: Погибли уже более 40 украинских военных

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Офис президента Украины назвал число погибших украинских военных.

«С украинской стороны — более 40 погибших», — заявил 24 февраля советник офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге для СМИ. По его словам, большинство солдат погибли во время утренних ударов.

Советник Зеленского считает, что боеспособность армии не подорвана. Он также отметил, что украинская столица сейчас «защищена надежно», и призвал украинцев вывешивать флаги страны.

Минобороны РФ, в свою очередь, ранее заявило, что РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносит. Также генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления не оказали. Минобороны указывает, что Украина обстреливает города Донбасса. «Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», — сообщил Конашенков.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

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Комментарии (13)

260597571
Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодня, - штаб ООС
VKuser199962806
Напомните Зеленскому, что-бы квартплату за квартиру в Крыму не забыл заплатить. А то уже конец месяца.
266190213
Это большая беда для всех. даже если эти бандеровские шавки и нацисты, то родных и близких все равно жаль.
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